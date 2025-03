Lanazione.it - Assalto aquilotto alla capolista. Spezia atteso dal Genova Calcio

Si gioca oggi la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza femminile. Un torneo che perde un’altra protagonista. Infatti dopo il ritiro del Carpena anche il Serrà Riccò ha abbandonato la scena della manifestazione. Anche se il ritiro non ha condizionato e rivoluzionato più di tanto la classifica perchè la giovane squadra dell’ entroterra ligure non era riuscita a vincere neppure una partita. Ci rimette invece il Carpena che l’unica vittoria stagionale era stata ottenuta proprio nella sfida disputata a Serrà Riccò. Magari per evitare ritiri in corsa a stagione in pieno svolgimento occorrerebbe maggior attenzione all’atto della presentazione dell’iscrizione. La corsa è a due per la vittoria finale, anche se ildall’alto dei 6 punti di vantaggio sul Vado è decisamente la compagine favorita.