ASL RM6 e lo scandalo degli interinali mandati a casa dopo oltre dieci anni di servizio

Uno dei primi atti del Direttore Generale, Arturo Cavaliere, tra un convegno e l’altro e con il beneplacito della Regione, è stato quello di non rinnovare, dal 1 marzo i contratti dei 38 lavoratori amministrativi in somministrazione, lasciando improvvisamente senza reddito decine di famiglie.Questa scelta ha suscitato indignazione, soprattutto perché molti di questi dipendenti prestavanoda10, e alcuni addirittura da 20, passando da un contratto all’altro con diverse tipologie contrattuali senza mai ottenere una stabilizzazione.Quindi una azienda pubblica assume con un contratto interinale 38 persone e, per altri 20, li manda a.Ebbene la norma sugliè abbastanza chiara. I lavoratorio somministrati possono essere assunti da agenzie specializzate per lavori di breve durata e per un tempo contingentato.