Asiago fine dell’angoscia | i soccorritori hanno salvato il piccolo di 5 anni scomparso sulla neve

Ilera salito in quota con il padre per sciare ma era sparito nel nulla. Poi, la felicità del ritrovamento grazie all’intervento del Soccorso alpino e alla collaborazione dei maestri di sci e di alcuni scialpinisti. Ore terribili di ansia, ieri pomeriggio, 1 marzo, sull’Altopiano di, nel territorio di Roana: un bambino di 5salito in quota con il padre per sciare si è smarrito per alcune ore ma, per fortuna, il bimbo è stato ritrovato grazie all’intervento del Soccorso alpino e alla collaborazione dei maestri di sci attivi nell’area.A ricostruire la vicenda è il Soccorso alpino che spiega come iseguito le tracce di piccoli sci e scarponi che superando la mulattiera del Baito Spelonca, si inoltravano nel bosco: ed è proprio lì, a circa 3 chilometri di distanza dal luogo della scomparsa, che finalmente ilha risposto ai richiami di chi lo cercava.