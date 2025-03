Dilei.it - Ascolti tv dell’1 marzo: la finale di Ora o mai più sfida C’è posta per te

Leggi su Dilei.it

avvincente quella del sabato sera: anche l’1è andata in scena la gara deglitv, che ha visto ladi Ora o mai più, lo show musicale di Rai1 vinto da Pierdavide Carone,re le storie commoventi di C’èper te. Ancora una volta il people show di Maria De Filippi non ha rivali, confermandosi campione di, riuscendo a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori.Anche sulle altre reti la scelta era interessante: su Rai2 sono andati in onda gli episodi della serie Elsbeth, mentre su Rai3 abbiamo visto il film Indovina chi viene a cena?. Su Italia1, invece, era in programma il film per tutta la famiglia Il talento di Mr. Crocodile, e su Rete4 l’appuntamento era con il cult Banana Joe con Bud Spencer. Come sono andati gli? Vediamo insieme tutti i dati del sabato sera.