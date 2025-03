Biccy.it - Ascolti tv 1 marzo: finale Ora o Mai Più contro C’è Posta per Te

Leggi su Biccy.it

Ultimo stra i programmi di Marco Liorni e Maria De Filippi, ieri sera infatti su Rai Uno è andata in onda ladi Ora O Mai Più. Anche glitv di questo sabato non hanno regalato grosse sorprese, lo show che ha visto il trionfo di Pierdavide Carone infatti ha interessato 1.997.000 spettatori con il 15,7% di share. Maria con la settima puntata di C’èPer Te invece ha intrattenuto 4.398.000 spettatori con il 30,6% di share. C’èPer Te continua ad essere una vera garanzia per Mediaset, un programma che non conosce l’usura del tempo.Pierdavide Carone è il vincitore di #OraoMaiPiuComplimenti!pic.twitter.com/lue3UIi05a— OraomaipiuRai (@OraomaipiuRai) March 2, 2025tv di C’èper Te: dal gennaio 2024 alla puntata del 1° febbraio 2025.11 gennaio 2025 4.