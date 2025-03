Ilrestodelcarlino.it - Artigianato d’eccellenza con le collezioni di moda di Pani e Busolo

L’associazione di promozione sociale Spazio Aperto Ferrara presenterà venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 19 nei propri spazi di via Carlo Mayr 69 il primo popup della stagione 2025 dell’delle imprese ’ImPerfectae’, brand artigianale di maglieria di Laurae ’BabaJole’, griffe artigianale di sartoria di Lavinia. L’occasione è volta alla presentazione dellein edizione limitata primavera estate 2025 in un’ottica non solo di esposizione dei prodotti ma di conoscenza diretta delle imprenditrici, le lorolità produttive e i dettagli delle attività. I brand consolidano così la collaborazione con Spazio Aperto rinnovando la fiducia in un’ottica lavorativa continuativa e proficua, contaminandosi a vicenda ed esaltando le linee di forza di ciascuna: il classicismo intramontabile di ImPerfectae e l’estrosità morbida di BabaJole.