Artem Uss è tornato a parlare dopo la fuga dall’Italia. Ecco cos’ha detto

, tramite i suoi avvocati al media russo RBC,Uss, il figlio dell’influente politico russo fuggito due anni fa dai domiciliari in Italia mentre aspettava l’estradizione negli Stati Uniti. Si sente una vittima del clima politico tra Stati Uniti e Russia, almeno quello di allora, ovvero un annol’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina (mai citata, come prevede la propaganda del Cremlino). Dice che la sua vicenda “era stata orchestrata per esercitare una pressione indefinita” sulla sua famiglia e sul suo Paese. Si dichiara un semplice imprenditore, mica “un eroe alla James Bond”. Promette di difendere la sua innocenza in tribunale in Europa e di organizzare una difesa legale a lungo termine negli Stati Uniti. Trova il tempo per un po’ di dog-whistling verso l’Italia, parlando dell’affollamento delle carceri che riflette “la crisi migratoria” e del “positivo” atteggiamento nei confronti della Russia di Vladimir Putin.