Ilrestodelcarlino.it - Arriva Senigallia, scocca l’ora di Rasic

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di. Quella di oggi contro la Vigorpotrebbe essere la partita del gigante argentino, finora sempre entrato nella ripresa. Essendo in forte dubbio la presenza di Bevilacqua, fermato dall’influenza, e di Vila, che risente di una contrattura, ecco la volta buona di, spalle larghe e 198 centimetri di altezza che probabilmente necessitano di un compagno di reparto più leggero e dinamico come Brunet. Perciò Padovani potrebbe partire dalla panchina. Per il resto, sono tutti a disposizione del tecnico Stefano Senigagliesi che in mediana potrebbe riportare Visciano, escluso in via precauzionale in quel di Castelfidardo, insieme con Capece, mentre sugli esterni ecco di nuovo Buonavoglia e Macarof. Per quanto riguarda le retrovie, dovrebbero essere confermati gli stessi interpreti di sempre, con la probabile conferma di Rossetti, favorito a Cosignani e del portiere Petrucci.