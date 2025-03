Oasport.it - Arriva l’ammonizione per l’esultanza in volata: Groves rimedia il cartellino. Cos’è successo a Kuurne

Leggi su Oasport.it

Nelle scorse settimane si era discusso a lungo riguardo una nuova regola dell’Unione Ciclista Internazionale, che prevede un provvedimento disciplinare per chi esulta durante unaperché un suo compagno di squadra ha vinto. Oggi il nuovo comma è stato applicato al termine della-Bruxelles-: i commissari hanno inflitto ungiallo all’australiano Kaden, reo di avere alzato la braccia al cielo per gioire deldel belga Jasper Philipsen, a cui aveva tirato la.L’alfiere della Alpecin-Deceuninck hato la prima ammonizione della propria stagione ed è stato declassato nell’ordine d’arrivo: dal decimo al 57mo posto, l’ultimo del gruppo in cui faceva parte. Ricordiamo che tre ammonizioni in un mese portano a una sospensione di 14 giorni, mentre sei cartellini in un anno conducono a una squalifica di un mese.