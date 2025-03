It.insideover.com - Arriva in aula la legge sullo spazio: l’Italia si prepara alla nuova corsa alle orbite

Laalloè realtà esta sviluppando gli strumenti legislativi per competere nel migliore dei modi in questo dominio sempre più strutturato. Lunedì sbarcaCamera il Ddlpromosso a giugno 2024 dal Consiglio dei Ministri su impulso dell’autorità delegata del governo Meloni, il Ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso (Fratelli d’Italia) che regolamenta tanto l’accessoda parte degli operatori privati desiderosi a sommarsiistituzioni nellaalloquanto le possibilità di investimento e partenariato in un comparto che vedecentrale nel campo europeo e atlantico come importante attore industriale, della ricerca e dello sviluppo delle ricadute economiche della Space Policy.Gli obiettivi del DdlServe trovare una quadra tra scenari economico-geopolitici sempre più competitivi e questioni prioritarie di sicurezza nazionale, e il Ddlpromosso dall’esecutivo mira a colmare dei vuoti: definire effettivamente che cosa sia una “attività spaziale”, analizzare le attività di soggetti interni e stranieri con lo scrutinio dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), del governo e del Comint, il comitato interministeriale dedicato allo, promuovere con un fondo a 55 milioni di euro lo sviluppo dell’innovazione orientataspace economy.