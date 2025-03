Ilrestodelcarlino.it - Arriva il nuovo medico di base. Festa per quattro frazioni : "Risultato molto importante"

Dopo un lungo periodo di mancanza deldiin zona, i residenti di Cognento, Cittanova, Baggiovara e Marzaglia possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ieri mattina è stato inaugurato unambulatorio. La tanto attesa struttura, temporaneamente aperta all’ex punto iniezioni (accanto alla sala civica) in Largo Traeri 100, rappresenta un traguardoper i residenti. Tanti i cittadini presenti che hanno salutato ilincaricato, la dottoressa Gaia Cappiello, pneumologa che ha lasciato l’azienda sanitaria e poi il Policlinico, dopo anni di esperienza, per diventaredi. All’inaugurazione era presente tra gli altri Francesca Maletti, vice sindaca e assessora alla sanità del Comune: "L’aspettativa per l’apertura dell’ambulatorio èalta, l’alta partecipazione dei cittadini lo dimostra.