Arrestato influencer per botte e abusi

16.00 Un uomo di 31 anni, noto comesu TikTok, è statoper violenza sessuale nei confronti di una giovane conosciuta sul social e che lo ospitava qualche giorno a casa sua a Torino per produrre contenuti insieme. In assenza del marito di lei, il 31enne l'avrebbe abusata in diverse occasioni minacciandola di sfigurarla con 'acido se avesse chiamato la polizia. Lei ha chiesto aiuto lo stesso: all'arrivo degli agenti aveva un taglio sul viso. Lui,, nega tutto. Divieto di avvicinamento e di dimora a Torino.