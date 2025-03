Ilgiorno.it - Argini intelligenti anti-dissesti. Materiali innovativi e più resistenti. E la fibra ottica anticipa le piene

Un argine intelligente, per monitorare i fiumi e avvisare immediatamente del pericolo di inondazioni. Verrà realizzato lungo il torrente Caldone, in un punto dove ha ceduto. Se funzionerà, potrà essere replicato altrove. Si tratta di un argine la cui tenuta è già stata sperimentata altrove, composto da geostuoieerosione in rete doppia torsione rinforzata e sensori in. Geostuoie e reti doppia torsione rinforzate dovrebbero reggere alla violenza del corso d’acqua, qualsiasi sia la forza e la pressione. I sensori inpermetteranno di monitorare in tempo reale la funzionalità e la tenuta della sponda fluviali. È un progetto di ricerca e di prevenzione idrogeologica innovativo: si chiama PreMonHytion - Preventing and monitoring hydrogeological instability, cioè Prevenzione e monitoraggio del dissesto idrogeologico -, a cui aderiscono gli amministratori comunali di Lecco con i colleghi della Regione Moesa, in Svizzera, mentre a sviluppare tecniche e tecnologie sono i ricercatori del Politecnico di Milano.