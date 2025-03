Ilrestodelcarlino.it - Apezteguia gol. Tre punti al Fano

R.P.SENIGALLIA CALCIO (4-3-1-2): Giulini; Riggioni (28’ st Manuelli), Nodari, D’Anzi, Incerti (16’ st Mea); Bianchi, Omiccioli (35’ st Patrignani), Niang; Palazzi; Gueye (38’ st Ricci), Giovanelli (23’ st). A disp. Sodani, Casoli, Bonazelli, Orazi. All. Spendolini. REAL PORTO SENIGALLIA (4-3-1-2): Conti (38’ st Angeletti), Pambianchi, Dione Pape, Scarpini, Simone, Cucchi, Bertozzi (16’ st Mariotti), Pirani, Nacciarriti, Galli (38’ st Mancini), Binetti (31’ st Leye). A disp. Simonetti, Titti, Lenci, Bonafede, Renani. All. Curzi. Arbitro: Massetti di Pesaro. Reti: 28’ st. Note: pomeriggio grigio, terreno pesante, spettatori 200. Osservato un 1’ di silenzio per la scomparsa di un dirigente del Real Porto. Ammoniti: Pambianchi. Riggioni. Curzi (all.), Pirani, Binetti, Omiccioli.