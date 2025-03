Ilgiorno.it - Ape Maia, a Milano una festa per i 50 anni: il primo alveare, giochi e divertimento

Leggi su Ilgiorno.it

, 2 marzo 2025 – Buon compleanno Ape! La buffa apetta, amata da grandi e bambini, celebra il 50°versario dalla prima messa in onda della serie sul canale giapponese NET dell’aprile 1975. E lo fa con numerosi appuntamenti in tv, sui social e a. La casa diL’Apefesteggia il 50esimoversario con una nuova, accogliente casa a. La simpatica apetta troverà infatti un nuovo rifugio all’interno dell’Oasi apistica di BEE it: uno spazio speciale e inclusivo dedicato alle api, alla natura e alla tutela della biodiversità. In questa oasi apistica popolata di fiori e piante,inaugurerà infatti un’arnia tutta sua (ma anche per tutte le apine come lei). L’intera area verde rigenerata rispecchia pienamente i valori legati alla curiosità, al rispetto della natura e alla voglia di esplorare il mondo con cui l’Apeè riuscita a incantare tre generazioni grazie alle sue storie senza tempo, rendendo ogni suo progetto un’occasione di crescita e scoperta.