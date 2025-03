Ilrestodelcarlino.it - Anziana ricoverata si sente sola e chiama i carabinieri: i militari vanno a farle visita

Novafeltria (Rimini), 2 marzo 2025 – Voleva con cui parlare. Nonostante le visite dei parenti, i colloqui con medici e infermieri, sentiva il bisogno di chiaccherare con qualcuno. E così la donna, un’all’ospedale di Novafeltria, hato il 112, e ha chiesto di parlare con i. «Voglio solo parlare un po’». E ihanno fatto di più. Dopo aver conversato con lei al telefono, l’operatore della centrale hato una pattuglia della stazione di Pennabilli. Poco dopo, con grande stupore della donna, isono arrivati in ospedale e hanno fattoall’. Isono rimasti per un po’ in stanza con l’, ascoltandola e rassicurandola, prima di riprendere l’ordinario servizio di controllo del territorio. Una bel gesto per la donna, che ha ringraziato iper il conforto.