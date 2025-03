Anziana cade in casa e non riesce a rialzarsi, salvata dai Vigili del Fuoco

Leggi su Anteprima24.it

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in una abitazione di Caserta dove una 85enne, in seguito ad una caduta, era rimasta a terra per circa sette ore. L'allarme è stato lanciato da una sua familiare che non riusciva a contattarla. I soccorritori hanno trovato la donna in buone condizioni nonostante il molto tempo trascorso a terra.