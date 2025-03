Liberoquotidiano.it - Antonio Conte-Simone Inzaghi, quello strano patto-scudetto: cosa succede tra Napoli e Inter

Leggi su Liberoquotidiano.it

La quotaproiettata con il ritmo attuale della capolista si abbassa a quota 83 punti. Ci potrebbe arrivare perfino la Juventus con 11 vittorie e un pareggio ed è un paradosso considerando l'atmosfera mesta che avvolge la giovane Signora. Dovesse battere il Verona (domani sera), la Juventus andrebbe a meno 3 dall'Atalanta che sarà poi sua rivale nella giornata successiva. A quel punto la Dea potrebbe escludere i bianconeri e rilanciarsi per la corsao, viceversa, chiamarsi fuori come sembrava avesse fatto prima dell'inizio della sfida del Maradona, pareggiando contro un Venezia che gioca da serie A pur non avendo gli strumenti per farlo (qualcuno dia a Di Francesco un'altra grande occasione il prossimo anno, se la merita). Poi daarriva un pareggio che lascia tutto invariato, apparentemente tutti snti e invece no, è proprio l'opposto: sono tutti felici di non aver perso punti e posizioni rispetto alle rivali.