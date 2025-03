Sport.quotidiano.net - Antonelli ha stregato la Mercedes: "E con Resta mi sento a casa"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mentre la Ferrari riflette sulle indicazioni (non entusiasmanti, ehm ehm) dei test precampionato in Bahrain, inimparano.l’italiano! È un effetto vagamente paradossale: a Maranello sempre più spesso Lewis Hamilton si esprime nella lingua di Dante, lo stesso idioma che sta conquistando spazio nei garage che il sette volte campione del mondo ha abbandonato. Tutto merito di Kimi. E di Simone. Segue spiegazione. La storia. Andiamo con ordine, rispettando la gerarchia di popolarità. Kimiè il ragazzo italiano, appena diciottenne, che Toto Wolff ha scelto per l’eredità più pesante che si possa immaginare. In breve: si prende un neo maggiorenne bolognese e gli si affida, sic et simpliciter, la monoposto del Campionissimo. Già questo sarebbe sufficiente per un romanzo, in stile Enzo Ferrari, che sostituì il mitico Lauda con lo sconosciuto Gilles Villeneuve.