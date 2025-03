Dilei.it - Antonella Clerici, a 61 anni il primo tatuaggio con la figlia Maelle: “Lo avevo promesso”

Leggi su Dilei.it

Non è mai troppo tardi per provare nuove esperienze, e non c’è nemmeno la famosa “età giusta” per farsi un, per esempio: è una scelta personale, anche e soprattutto per la frase o il disegno da farsi incidere sulla pelle. Sono tantissimi i vip appassionati di tattoo, ma ora anche, a 61, ha scelto di entrare nel “club”, e per un motivo speciale, visto che lo ha fatto insieme alla, mantenendo la promessa che le aveva fatto., il suocon lanon ha mai fatto un, almeno fino ad ora. Ma agli inizi della nuova edizione di È sempre mezzogiorno!, aveva parlato della possibilità di farne uno per accontentare la. Da sempre la conduttrice è molto impegnata nel sostegno alla cultura, tanto che una frase che ripete spesso è proprio “La cultura è libertà”.