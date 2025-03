Temporeale.info - Anticipazioni Pechino Express, la novità lascia di sasso i fan

Leggi su Temporeale.info

Conto alla rovescia agli sgoccioli per la prima puntata di. Costantino della Gheradesca ha svelato alcunesulla nuova edizione dell’adventure game in onda su Sky Uno Terminato Masterchef, la prima serata del giovedì su Sky Uno sarà occupata per le prossime dieci settimane dalle puntate di. C’è grande attesa per . L'articolo, ladii fan Temporeale Quotidiano.