Anticipazioni Che tempo che fa del 2 marzo, anche Olly e De Martino tra gli ospiti

Torna il tradizionale appuntamento domenicale con Cheche fa: nella puntata del 2, in onda dalle 19.30 sul Nove, Fabio Fazio accoglierà nel suo salottoillustri del grande e piccolo schermo. Come di consueto, non mranno attualità, cultura e momenti di intrattenimento, il tutto condito dalla pungente ironia di Luciana Litizzetto.Ledi Cheche fa del 2Come di consueto, il parterre deglidi Cheche fa sarà molto nutrito e variegato. Ampio spazio sarà concesso ai protagonisti del Festival di Sanremo 2025: nel salotto di Fabio Fazio, infatti, arriverà, vincitore della kermesse con il brano Balorda nostalgia. Il giovanissimo artista ligure, trionfatore a sorpresa all’Ariston, ha recentemente rinunciato alla partecipazione all’Eurovision, argomento su cui probabilmente avrà modo di tornarenel corso dello show.