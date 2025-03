Quotidiano.net - Anomaleet, come funziona la app scova-buche. “Dalla pelle di coccodrillo alla voragine”

Milano, 2 marzo 2025 – Una app. Si può definire anche così, che è anche il nome di una società con sede a Carnate (Milano Brianza), sulla strada dal 2018, all’attivo 3 milioni e mezzo di segnalazioni “che comprendono anche le attività di sperimentazione”, chiarisce al nostro giornale l’ideatore del progetto, Volfango Politi.la vostra app? “Abbiamo sviluppato e testato nel tempo con diverse realtà un sistema che registra l’esperienza dei veicoli sull’asfalto. Tutto avviene in modo automatico.è dunque una soluzione tecnologica, anche di algoritmi e intelligenza artificiale, che sostituisce il metodo tradizionale usato dai gestori delle strade, a partire dai Comuni”. Di solito sono i cittadini a fare le segnalazioni, spesso invano. “E le amministrazioni dovrebbero raccoglierle per definire le priorità di intervento sul territorio per le manutenzioni.