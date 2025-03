Ilgiorno.it - Annullata la lezione con l’attore porno, Max Felicitas: “Ma quale pubblicità? Parlo di prevenzione e bullismo”

MILANO – “Sono rimasto male soprattutto per i ragazzi che mi avevano invitato, penso che sia stata negata loro un’occasione di confronto. Non sarei venuto a parlare del mio lavoro, ma di cose utili per la loro vita di cui nessuno parla”. Non c’è rabbia, ma stupore nelle parole di Edoardo Barbares, in arte Max, professione attore hard che domani sarebbe dovuto andare a parlare di affettività eall’Istituto tecnico professionale ‘Andrea Ponti’ di Gallarate, nel Varesotto, almeno finché non è intervenuta l’associazione Pro Vita&Famiglia Onlus che ha denunciato, su siti e giornali, l’inopportunità di unastar in cattedra, ottenendo l’annullamento dell’incontro. Come ha preso questo attacco personale? “Ammetto che non conoscevo l’esistenza di questa associazione fino all’altro giorno, mi sembrano molto prevenuti nei miei confronti e hanno detto anche molte falsità.