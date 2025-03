Metropolitanmagazine.it - Andrew Cuomo, ex governatore di New York accusato di molestie, si candida a sindaco della Grande Mela

A volte ritornano., exdello Stato di Newdimessosi nel 2021 per accuse disessuali, ha annunciato la suatura a. Lo ha fatto attraverso un videodurata di diciassette minuti, caricato su YouTube e su X, nel quale elenca le motivazionisua decisione e i puntisua agenda come eventuale primo cittadino. Il politico ha un mese di tempo a disposizione per raccogliere almeno 3.750 a sostegno, numero minimo necessario affinché il suo nome appaia sulla scheda delle primarie del prossimo 24 giugno.Nel filmatomuove forti critiche all’attuale amministrazione, pur non nominando mai esplicitamente ilEric Leroy Adams. «La città sembra soltanto minacciosa, fuori controllo», racconta nella clip, «Queste condizioni non esistono come un atto di Dio, ma piuttosto come un atto dei nostri leader politici.