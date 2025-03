Laspunta.it - Ancora una infermiera aggredita nel carcere di Frosinone

un’aggressione all’interno della casa circondariale Giuseppe Pagliei dinei confronti di operatori sanitari.L’ultimo è accaduto lo scorso 28 febbraio, e ha avuto come vittima un’alla quale un detenuto ha lanciato addosso un bicchiere con del liquido durante la somministrazione di una terapia.L’operatrice è stata colpita agli occhi e, a causa dell’intenso bruciore e dolore, è stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del Fabrizio Spaziani. A seguito delle lesioni riportate ha lasciato l’ospedale con una prognosi di tre giorni.Un nuovo episodio increscioso denunciato dalla UIL FPL diche ha prontamente scritto ai responsabili dele ai vertici della Asl informandoli di quanto accaduto e chiedendo, per l’ennesima volta, misure di sicurezza maggiore per chi lavora a contatto con i detenuti.