Ilrestodelcarlino.it - Ancona, c’è l’esame Recanatese. Serve riscattare l’ultimo ko in casa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per l’di Gadda c’è un esame da superare e quelsi tiene oggi, al Tubaldi di Recanati. L’ennesimo derby della stagione, stavolta contro un’avversaria costruita per stare in alto e scivolata, invece, tra le squadre che lottano per evitare i playout. Per di più reduce da una brutta sconfitta a Fossombrone, un 4-1 che fornirà ai ragazzi dell’anconetano mister Bilò tutte le migliori ragioni per cercare il riscatto contro i dorici. Proprio su quel campo, tra l’altro, l’delle ultime stagioni in serie C rimediò brutte sconfitte, prima il 4-0 del 2023 e poi il 2-0 della scorsa stagione, partita che l’finì in nove uomini e che fu il preludio all’addio di Micciola e Colavitto. Storie di sport che gli anconetani ricordano bene ma che non fanno parte del vissuto di questa squadra e di questa società, ricostruite durante la scorsa estate.