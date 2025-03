Lanazione.it - Anche il piccolo Mutino ha il suo defibrillatore

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio ilposizionato nella frazione di, che conta poco più di una decina di abitanti. La ’associazione amici di Chiatri’, che già nel dicembre 2023 aveva finanziato l’installazione di un analogo dispositivo nel proprio paese,quest’anno non si è tirata indietro, prestandosi per finanziare l’installazione delnella limitrofa frazione. All’inaugurazione ha presenziatoil sindaco, Mario Pardini:"L’amministrazione è vicina e solidalea realtà più piccole come questa. La nostra attenzione non verrà mai meno, cercheremo sempre di fare quanto possibile in caso di necessità"., data la strada di accesso attualmente in pessimo stato, che si è ulteriormente ristretta a causa del cedimento della banchina stradale, si può definire localizzato su un terriotorio fragile.