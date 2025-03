Ilnapolista.it - Ancelotti: «A livello tattico con il Real lavoriamo pochissimo. Si rischia sennò di togliere la creatività»

Intervenuto nel corso del programma Dribbling, in onda su Rai 2, l’allenatore delMadrid Carloha parlato di diversi argomenti.Ha parlato anche di Milan:«Le società non dovrebbero mai dimenticare la loro storia. Mandar via Maldini con tutti i difetti che può avere è mandar via un pezzo di storia. Paolo è un uomo di calcio e rappresenta il Milan. Hanno fatto un errore a mandarlo via. Tutti pensavano che la mia carriera fosse a ricalo, ma è apparso ilMadrid. Il giudice è il campo in tutte le situazioni: è quello che ti fa vedere la condizione di un giocatore. Ti fa vedere anche come reagisce un calciatore quando non gioca. il campo è il giudice più imparziale».Ha poi continuato:«Se perdi è tutta colpa tua, se hai le scuse è colpa tua. Per chi fa il mestiere dell’allenatore è così.