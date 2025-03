Ilgiorno.it - Anarchici in corteo fino a San Vittore

da piazza Missori a piazzale Aquileia ieri pomeriggio per circa 150 esponenti della galassia anarchica. Il luogo di partenza, a due passi dalla sede del consolato ungherese, non è stato scelto a caso dai manifestanti, che sono scesi in strada per dare solidarietà a Gino e Maja, entrambi accusati dal governo di Budapest di aver aggredito alcune persone durante un raduno di estremisti di destra. Arrivati davanti al carcere di San, poco dopo le 17, i manifestanti hanno acceso alcuni fuochi d’artificio. L’iniziativa è stata costantemente monitorata dalla polizia: non si sono registrati momenti di tensione.