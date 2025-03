Danielebartocciblog.it - Amorosi Capitale del Gusto con il 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana 2025

Leggi su Danielebartocciblog.it

Countdown finalmente quasi terminato per la cerimonia ‘Cinque‘: l’altagrande protagonista ad(Benevento). Il Cinque, importante evento emblema di eccellenza nel panorama culinario, si terrà il 24 e 25 marzoadin provincia di Benevento, presso la bella struttura ’Hotel La Piana’. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si era tenuta il 3 gennaiopresso il suggestivo Palazzo Comunale di(Benevento), sotto la regia – come sempre – dell’attivissima AssociazioneCuochi.Il Sindaco di, Carmine Cacchillo, ha espresso – durante la conferenza stampa di presentazione di inizio anno – l’orgogliocomunità per ospitare un evento così rilevante, ritenendolo a tutti gli effetti un’opportunità unica per il territorio.