Amici anticipazioni oggi domenica 2 marzo | tra gli ospiti Giorgia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – '' di Maria De Filippi torna, con un nuovo appuntamento, in onda alle 14.00 su Canale 5. Tra glidiarriva in studio,con la sua 'La cura per me'. Ecco tutte le. Sono 9 gli alunni che, proveranno a conquistare la .