Isaechia.it - Amici 24, puntata del 2/03/25: anche Raffaella e Chiamamifaro conquistano la maglia dorata del serale

Lo speciale pomeridiano di24 è andato in onda oggi, domenica 2 marzo 2025, su Canale 5. Un appuntamento ricco di emozioni, esibizioni e verdetti in vista del. Tra ospiti d’eccezione, direttamente da Sanremo, Giorgia, ComaCose e Francesca Michielin, e le valutazioni dei professori, la gara si fa sempre più serrata.Durante la, gli allievi si sono sfidati per ottenere l’ambitadel. Tra le esibizioni più attese, quella di, che ha interpretato Nothing’s Real but Love di Rebecca Ferguson. La sua performance ha convinto Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, ma non Anna Pettinelli, che ha deciso di non promuoverla direttamente.TrigNo, Vybes e SenzaCri hanno dato il massimo per dimostrare il loro valore ai professori, mentre Deddè fanalino di coda nella classifica della gara cover.