Tpi.it - Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 2 marzo

, chi è, 2– Chi ènel corso della puntata diin onda, domenica 2, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, non ci sono stati. Anzi, Raffaella e Chiamamifaro hanno ottenuto la maglia d’oro. Per il momento sono ancora “bocciati” Trigno, Vybes e Senza Cri. Nessuna gara tra i ballerini.I concorrenti in garaSono 16 gli allievi entrati nella scuola di, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:Sienna – ballerinaNiccolò – cantanteDiego Lazzari – cantanteAlessio – ballerinoAlessia – ballerinaGabriel – ballerinoTrigNo – cantanteChiara – ballerinaLuk3 – cantanteVybes – cantanteDaniele – ballerinoTeodora – ballerinaIlan – cantanteSenza Cri – cantanteAlena – cantanteRebecca – ballerinaChiamamifaro – cantanteStreaming e TVAbbiamo visto glidi, 2, ad, ma dove vedere tutte le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi.