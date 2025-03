Ilgiorno.it - Ambulanze in dono alla Croce Rossa

Grande festa ieri mattina in piazza Garibaldi per la consegna di dueda parte di Crédit Agricole. "Questi due nuovi mezzi saranno destinati al trasporto sanitario di pazienti che necessitano di visite mediche fuori provincia e non possono spostarsi con mezzi propri. "Proseguiamo al rinnovo del nostro autoparco grazie al supporto di Crédit Agricole – ha ringraziato il presidente della Cri, Mario Nino Negri – L’anno scorso i nostri mezzi hanno percorso oltre 650mila chilometri per garantire assistenza".consegna è seguita la benedizione da parte di don Alessandro Di Pascale.