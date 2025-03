Donnapop.it - Amadeus a mani vuote? Macché, presto condurrà due nuovi programmi sul Nove: ecco quali

non tornerà a settembre con il programma Chissà chi è sul. Pare che questa sia una notizia ufficiale ma potrebbe essere al timone di ben due trasmissioni, vera novità!tutti i dettagli!Leggi anche: Ma perché di colpoè diventato il male assoluto?Come volevasi dimostrare, il passaggio didalla Rai alla Warner Bros Discovery ha portato al network grandi successi. Dopo i trionfi dello show Suzuki Music Party e del game Chissà chi è,partirà nella stagione televisiva autunnale sulcon ben due formatdi zecca, come annunciato sulle pagine del Messaggero da Laura Carafoli, responsabile dei contenuti di WBD. View this post on InstagramA post shared by Banijay Italia (@banijayitalia)La conferma diAnche i telespettatori, dopo la pausa estiva, non troveranno Chissà chi è e Suzuki Music Party,a settembre tornerà a condurre la Corrida, bissando il successo dell’edizione precedente.