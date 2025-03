Ilrestodelcarlino.it - ’Alternativa Bassa Romagna’, l’associazione del centrodestra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una nuova associazione è presente da ieri sul territorio dell’Unione dellaRomagna. Si tratta di, nata come "contenitore per le forze di centro destra – spiega in merito il vice presidente Roberto Pascarella – con l’obiettivo di renderle più credibili". Guidata dal presidente Matteo Parrucci, la nuova realtà presentata nella mattinata di sabato nei locali al numero 10 di Galleria Matteotti, ex sede elettorale di Fratelli d’Italia, fonda il suo operato sulla "condivisione dei valori legati alla famiglia, al lavoro e al sociale. Accoglieremo chiunque condivida il nostro modo di pensare e di agire attraverso una politica più vicina al cittadino". Il primo passo che la nuova associazione compirà sarà quello di fornire ai cittadini, a partire da lunedì in orari ancora da definire e presso la sede di Galleria Matteotti, un servizio di consulenza finanziaria finalizzato in particolare alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi.