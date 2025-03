Formiche.net - All’Europa serve una politica estera coesa. Parla l’amb. Valensise

Quella di venerdì nello Studio Ovale è stata davvero “una grande pagina di televisione”, come il presidente statunitense Donald Trump ha definito il suo acceso scambio a favor di telecamere con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky? Lo abbiamo chiesto alasciatore Michele, presidente dell’Istituto affari internazionali e già segretario generale della Farnesina.Sul piano diplomatico, a che cosa abbiamo assistito ieri?Ieri abbiamo assistito a un incontro assolutamente irrituale e senza precedenti, sia per la forma sia per la sostanza. Da un lato, la scelta di adottare un formato pubblico ha rappresentato un netto ribaltamento degli schemi tradizionali. Inedita è stata la partecipazione, molto assertiva, del vicepresidente JD Vance. Inoltre, la Casa Bianca ha deliberatamente trasformato l’incontro in un momento spettacolare, come sottolineato con un certo compiacimento dallo stesso presidente Trump.