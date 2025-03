Ilgiorno.it - Allarme povertà lavorativa. Il 10 per cento dei salariati sotto la soglia di sussistenza

Il 10 perdegli occupati della Bergamasca vive in condizioni di. Secondo una proiezione della Cisl orobica sui dati del Caf provinciale, sono almeno 50mila i lavoratori poveri in provincia. L’80% sono donne, il 40% dipendenti di ditte del Terziario, il 60 ha tra i 20 e i 50 anni, spesso nubili. "Lava affrontata con urgenza anche in provincia di Bergamo, non immune dall’emergenza che inizia a riguardare circa il 10% della forza lavoro di questo territorio". I dati sono frutto di una ricerca condotta sulla dichiarazione dei redditi 2024 raccolta dal Caf Cisl provinciale, che ne ha elaborate oltre 130mila, il 25% della provincia. Più di 11mila le dichiarazione inferiori ai 15mila euro: 9.419 appartengono a donne e 2.863 a uomini. Tra i lavoratori poveri, i nati in Italia sono la grande maggioranza (78%).