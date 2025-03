.com - Alexa Plus: cosa puoi fare con l’assistente AI di nuova generazione

Leggi su .com

Immagina un assistente personale che non solo risponde alle tue domande, ma anticipa le tue esigenze, gestisce la tua agenda, intrattiene la tua famiglia e controlla la casa con un semplice comando vocale. Con, l’evoluzione dell’AI di Amazon, tutto questo è realtà. Ecco come questa tecnologia sta ridefinendo il concetto di assistenza digitale.con intelligenza artificiale gratis per i membri PrimeOrganizzazione e produttività senza sforzo connon è solo un assistente vocale: è un vero e proprio collaboratore in grado dimolto più di ciò che immagini come, ad esempio:Gestione intelligente del calendario: Programma eventi, ricevi promemoria contestuali (come un buffer prima dello yoga) e sincronizza email o volantini scolastici direttamente nel tuo schedule.