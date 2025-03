Alessia Pifferi e le risposte senza senso ai test Ora sente le voci | i sospetti della tattica per l’infermità mentale

Leggi su Open.online

Non passeranno più di 90 giorni per chiarire ancora una volta sefosse o meno lucida quando ha lasciato morire di stenti la figlia Diana, di un anno e mezzo. La Corte d’Assise d’appello di Milano ha disposto una nuova perizia psichiatrica per la donna, già condannata in primo grado all’ergastolo, con l’accusa di omicidio volontario aggravato, quando non le era stato riconosciuto alcun vizio di mente.Il sospettostrategiaUn punto su cui la difesa diha sempre insistito sul caso scoppiato a luglio 2022. Da allora la vicenda è sempre stata accompagnata dal sospetto che la carta dl vizio di mente facesse parte di una strategia, tutt’altro che basata su reali condizioni di capacità cognitive limitate.aveva lasciato la figlia Diana in casa da sola per quasi sei giorni.