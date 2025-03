Alesini Feliciati Duo | live Roma

Leggi su Funweek.it

L’Alexanderplatz Jazz Club, presenta, lunedì 3 febbraio, il duoovvero Nicola, sax e Lorenzo, basso. Le strade di Nicolae Lorenzosi incrociano nuovamente in un viaggio sonoro suggestivo ed intenso sul filo della composizione istantanea e del grande interplay, dove saranno intensi anche i silenzi. Nicola, ricercatore di nuove sonorità e nuove cifre stilistiche per l’improvvisazione, con riferimenti sia alla musica del Mediterraneo, che alle atmosfere della scuola jazzistica nordeuropea, esordisce discograficamente nel 1988 con MEDITERRANEA, con Andrea Alberti e Gianluca Taddei. Seguono sino ad oggi 30 CD in cui sono coinvolti anche artisti internazionali come DAVID SYLVIAN (MARCO POLO) e J.H. ROEDELIUS.. I suoi lavori discografici sono tutti da intendersi come dei Concept Album.