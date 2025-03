Ilfattoquotidiano.it - Alberto Trentini, 100 giorni dall’arresto in Venezuela. Un “digiuno a staffetta” tra le iniziative per sostenere la sua liberazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono passati di centodalla scomparsa di, il cooperante veneziano della ong Humanity & Inclusion scomparso infermato a un posto di blocco mentre portava avanti una missione umanitaria a favore delle persone con disabilità. Le ultime notizie risalgono al 15 novembre scorso, quando era riuscito a mettersi in contatto coi familiari dopo l’atterraggio a Caracas. Da allora è detenuto in carcere senza alcuna accusa formale e non ha potuto ricevere visite, nemmeno consolari, né ha potuto più comunicare con la famiglia. La sua detenzione continua a suscitare indignazione ma anche una forte reazione: amici, colleghi e cittadini continuano a cercare di mantenere alta l’attenzione sulla sua vicenda. L’ultima iniziativa, alla quale tutti possono aderire iscrivendosi on line, è ila partire dal 5 marzo, “fin quandonon potrà tornare a casa”.