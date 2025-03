Lanazione.it - Al PalaAustria la Gea attende il Montespertoli

BASKET Playoff in palio stasera al. Incontro di cartello oggi alle 18 al Palasport di via Austria: la Gea Grosseto riceve la visita delnella sesta giornata del campionato di Divisione regionale 1. Un match impegnativo per i ragazzi di Marco Santolamazza, che grazie alla bella vittoria di Colle Val d’Elsa hanno ritrovato entusiasmo e tranquillità e sono pronti a mettere in difficoltà l’unica formazione che è riuscita a rallentare la corsa della capolista Virtus Certaldo. "E’ la prima di tre partite che giochiamo in settimana - dice il coach Marco Santolamazza - visto che giovedì saremo ospiti dell’Union Campi e domenica riceveremo la visita del Galli San Giovanni Valdarno. L’obiettivo sarà mantenere l’atteggiamento che ci ha permesso di interrompere una lunga striscia negativa.