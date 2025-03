Inter-news.it - Akinsanmiro si mette in mostra alla Sampdoria: assist! Ma solo pari

Leggi su Inter-news.it

continua a far parlare di sé nel campionato di Serie B, dindo qualità e personalità nel centrocampo della. Il giovane nigeriano, in prestito dall’Inter, è stato protagonista anche nell’ultima sfida contro il Bari terminato però in pareggio 1-1.– La partita del San Nicola terminata in pareggio 1-1 tra Bari eha messo in luce ancora una volte le caratteristiche principali di. Al 45’+2’, il classe 2004 ha pennellato un pallone perfetto per Niang, che ha trasformato in rete portando avanti la. Non è la prima volta che il giovane centrocampista si distingue nonper le sue qualità di leggere il gioco avversario, ma anche quello di servire i compagni con precisione.è arrivatola scorsa estate in prestito secco dall’Inter, con l’obiettivo di accumulare minuti ed esperienza tra i professionisti, dopo l’esperienza in Primavera.