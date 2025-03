Ilrestodelcarlino.it - Agricoltura, revoca dei fitosanitari e lotta contro i parassiti: raccolti a rischio

Fermo, 2 marzo 2025 – Ogni giorno tutti si nutrono di ciò che produce l’agricoltore. Considerazione fondamentale per riflettere sulla qualità del prodotto agricolo che si acquista al supermercato. Conoscere cioè, chi lo ha coltivato e con quale metodologia a salvaguardia della salute delle persone. Da qui, la criticità che investe gli agricoltori, legata alla drasticadegli agrofarmaci o. Sostanze cioè, utilizzate per la difesa e cura delle piante, nel percorso di produzioni di qualità, sane e a garanzia della salute del consumatore. Per dare un’idea dell’entità delladei fitofarmaci in Italia, basta dire che si è passati da 17.246 prodotti autorizzati 50 anni fa, a 556 sostanze attive autorizzate oggi, pari ad una restrizione del 75% con una media di 390 revoche all’anno.