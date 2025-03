Ilgiorno.it - Agnese, addetta alle pulizie nella Rsa: "I soldi finiscono in appena 15 giorni"

"La cosa più triste è vedere colleghe e colleghi che il 15 del mese chiedono un anticipo dello stipendio, e che sperano nell’ennesimo cambio di appalto per poter incassare subito il Tfr. Siamo arrivati al limite".Sailis lavora in una residenza sanitaria assistenziale a Cesano Boscone e, dal 2008, ha avuto cinque diversi datori di lavoro. Le ditte che, di volta in volta, a ogni cambio di appalto, si sono avvicendate riassorbendo il personale. E, ogni volta, si ricomincia da capo, lavorando sempre comenegli spazi della Rsa. "Con un contratto part time di 23 ore di lavoro settimanali prendo circa 850 euro al mese – spiega– ed è evidente che, con il costo della vita attuale, inon bastano mai". Gli stipendi, per le loro mansioni, sono sempre stati bassi.