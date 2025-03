Primacampania.it - Agguato a Napoli: un morto ed un ferito a Fuorigrotta

Leggi su Primacampania.it

– Unmortale si è verificato questa mattina, poco prima delle sette, nel quartieredi, nei pressi di un noto bar della zona. La sparatoria ha causato la morte di Pasquale D’Anna, 34 anni, con precedenti penali, mentre un’altra persona, Massimo Aragiusto, 40 anni, è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata all’ospedale San Paolo, dove l’amico è deceduto poco dopo l’arrivo.I carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. L’è avvenuto in una zona particolarmente frequentata dai giovani, specialmente la domenica mattina, quando molti si ritrovano nei locali per la colazione prima di rientrare a casa. La vittima, considerata vicina agli ambienti della camorra del quartiere Pianura, è stata colpita mentre si trovava all’interno di un’auto parcheggiata in doppia fila di fronte a una pizzeria.