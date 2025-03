Dayitalianews.com - Agguato a Napoli, sparatoria a Fuorigrotta vicino a un bar all’alba: un morto e un ferito grave

dopo il ricovero Pasquale D’Anna; alcuni anni fa era scampato a un altroUn uomo èe un altro è ricoverato in gravi condizioni dopo unaavvenuta alle 6.30 di questa mattina (2 marzo) nel quartieredi. Nei pressi di Piazzale Tecchio e poco distante da un noto bar della zona, è stato ucciso in unil 34enne Pasquale D’Anna, che aveva diversi precedenti penali. Ilsi chiama Massimo Aragiusto ed ha 40 anni. Adesso si trova ricoverato all’ospedale San Paolo. Sullasono in corso indagini dei carabinieri. Il posto dove c’è stato l’, di domenica mattina, è molto frequentato dai giovani che nei locali della zona fanno colazione prima di rientrare a casa.Pasquale D’Anna, la vittimaLa vittima dell’, Pasquale D’Anna, era un pregiudicato del quartiere Pianura.