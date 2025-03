Napolipiu.com - Agguato a Fuorigrotta: un morto e un ferito vicino allo Stadio Maradona

Tragedia all'alba a Fuorigrotta, nei pressi del Bar Bellone a Piazzale Tecchio, zona della movida partenopea. Intorno alle 6 del mattino, due uomini sono stati colpiti da colpi d'arma da fuoco.Le vittime sono Pasquale D'Anna, 34enne residente a Pianura, e Massimo Aragiusto, 41enne. Entrambi erano già noti alle forze dell'ordine. Trasportati d'urgenza all'ospedale San Paolo, D'Anna non ce l'ha fatta ed è deceduto poco dopo l'arrivo. Aragiusto è ancora ricoverato.D'Anna aveva precedenti per droga ed era ritenuto legato agli ambienti criminali dei Calone-Esposito-Marsicano. Tre anni fa era stato coinvolto in un blitz anticamorra e in passato era già rimasto ferito in un agguato.I residenti della zona sarebbero stati svegliati da una raffica di quattro-cinque spari, segno di un'azione rapida e mirata.